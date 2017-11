El potencial de l’esport com a reclam turístic

El Ministeri de Turisme té clar que si hi ha dues disciplines esportives que s’emmotllen a les característiques d’Andorra i que alhora tenen una vessant potent pel que fa a la captació del turisme, aquestes són l’esquí alpí i la BTT, dos esports que ja han demostrat sobradament els seus potencials.

El ministre va detallar ahir que l’Executiu inverteix 3,5 milions d’euros anuals a esdeveniments esportius, prioritzant les competicions que tenen un retorn que multiplica per tres o quatre els diners que s’aporten. Les cites esportives s’han transformat en esdeveniments turístic-esportius que busquen obtenir el màxim rendiment per a la projecció internacional del país que els acull.

Tot gran esdeveniment esportiu que es preï porta inclosa una ruta turística. No es concep una competició a Barcelona sense passar pels llocs més emblemàtics de la ciutat, com la Pedrera, al Camp Nou i la Rambla. Aquest és un punt que encara s’ha de potenciar al nostre país ates que cada cop són nombrosos els esdeveniments que organitzen comuns, Govern o empreses privades. Andorra té un atractiu especial per a les persones que gaudeixen de l’esport i els seus acompanyants, que acostumen a tenir una especial sensibilitat per la natura.

Més enllà de l’impacte en l’economia, Camp comenta que l’altre gran aspecte que es té en compte a l’hora d’invertir és l’audiència i la notorietat que proporciona al país la cita que se celebri i el potencial de traduir aquesta publicitat en visites reals.

Tanmateix, cal que els responsables del ministeri vagin molt en compte a l’hora d’invertir diners públics en esdeveniments privats, on darrera hi ha uns organitzadors que també miren pels seus propis beneficis.