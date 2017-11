És repetitiu, encara queda molt a fer amb la violència de gènere

El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere ha atès entre els mesos de gener i novembre un total de 155 casos, 107 dels quals són nous. Aquesta darrera xifra experimenta un creixement important respecte de l’any passat, quan entre el gener i l’octubre s’havien atès 56 casos nous. No hi ha setmana en què al comunicat de la Policia aparegui algun cas de violència de gènere, que malgrat les campanyes de conscienciació no disminueixen.

«La violència contra les dones ha generat en els últims temps, pel seu abast i gravetat, un procés de presa de consciència social, que ha portat a reconèixer-la com un greu problema social, i per tant, una qüestió pública, posant-se de manifest que les causes estan clarament vinculades a l’estructura de poder patriarcal, on les dones veuen amenaçada la seva vida pel simple fet de ser-ho.

I en vista dels resultats i de les continues agressions està clar que la solució encara està lluny i que se segueixen repetint els casos. Dins d’aquest context sorprenen algunes enquestes que es fan entre adolescents perquè un percentatge important transmeten unes afirmacions que semblen d’èpoques passades i que poden ser l’avantsala de criteris que acaben sent permissius amb la violència domèstica.

Les campanyes a la població són importants, i encara ho són més les que es dirigeixen directament a les víctimes per aconseguir que la por no els impedeixi denunciar el seu malson per posar-hi solució. Ajudar a donar el primer pas és fonamental, i també tenir la implicació de la societat perquè amb el seu silenci no sigui còmplice de les agressions. Amb les dades a la mà ningú pot estar satisfet perquè cada setmana es repeteix algun d’aquests episodis violents.