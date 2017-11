Evitar els punts negres a les carreteres

El Govern i els comuns d’Ordino i de la Massana, juntament amb el Departament de Mobilitat, s’han posat a treballar conjuntament per millorar un tram de la Carretera General 3 (CG3) que la setmana passada va sumar la seva segona víctima mortal i diversos ferits de gravetat. Les tres institucions han acordat eliminar el carril d’avançament que hi ha entre el supermercat Dia i la cruïlla de l’Aldosa. La supressió del doble carril serà la primera mesura que s’aplicarà i es durà a terme de forma imminent. A aquesta acció, se li sumaran més endavant obres més complexes amb l’objectiu de seguir millorant la seguretat de la zona. Entre aquestes, s’està treballant en una mesura per evitar que els vehicles que van en direcció Ordino realitzin girs a l’esquerra que no estan permesos i que tenen riscos per als conductors.



És realment necessari que les institucions nacionals i comunals treballin conjuntament per millorar la seguretat d’una zona que s’ha evidenciat –per desgràcia amb la mort de dues persones– que és perillosa. Amb tot, és cert que per moltes mesures de seguretat que s’implantin el més important és l’actitud dels conductors. Encara hi ha moltes persones que no són conscients de la temeritat d’usar el telèfon mòbil al volant o dels riscos de circular a una velocitat excessiva. Per això, més enllà de les millores, també necessàries, en els punts viaris més negres, cal que les institucions també inverteixin en campanyes de sensibilització. Perquè malgrat que és un tema recurrent i repetitiu, el cert és que cada any les carreteres s’emporten vides i que d’un dia per l’altre el món d’una persona pot canviar pel descuit o la temeritat d’un tercer. Tot el que es pugui fer per rebaixar els sinistres a les carreteres ha de ser benvingut i no es pot estalviar en una qüestió que ens implica a tots i que a tots ens pot tocar viure.