La CASS transmet un missatge tranquil·litzador

El ciutadà en general i l’afiliat a la CASS en particular està especialment espantat pel que fa al futur de les pensions de jubilació. Des de fa temps només es reben missatges negatius i poc tranquil·litzadors que no fan més que consolidar el pensament que les pensions no estan assegurades, una possibilitat que els mateixos cotitzants haurien de descartar per exigir que es compleixi amb el que està pactat.

Davant aquest escenari de la por i de l’acceptació forçada, és d’agrair les paraules del president del consell d’administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, que ahir va negar que es pugui acabar aplicant una de les simulacions que preveu que els afiliats perdin el 30% de les seves pensions per assegurar la sostenibilitat del sistema en un futur immediat.

La retallada més dràstica només es contempla en tres de les 11 simulacions i no ha estat adoptada per la parapública ni com a proposta. Rascagneres va al·legar que amb una mitjana de pensions de 600 euros, retallar un 30% seria deixar a un percentatge important de jubilats molt per sota del llindar de la pobresa, un hipòtesi que no interessa ningú, tant per motius econòmics com per purament socials i de dignitat de la gent gran.

Tothom és conscient de les dificultats que pateix l’actual sistema públic de pensions i que serà impossible evitar algunes mesures impopulars que impedeixin la fallida, però n’hi ha que per si soles es descarten perquè la seva aplicació és, senzillament, impossible de digerir.

És feina de la CASS i del Govern trobar la millor de les solucions, aquelles que combinin el menor impacte negatiu per als cotitzants i alhora els millors efectes positius per a un model que fa aigües i que necessita un revisió.