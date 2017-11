El progrés també suposa sacrificis

Ningú dubtava que l’estació transformadora de l’Aldosa es farà, que aquesta ha estat la intenció del Govern des d’un principi i que en aquests moments proposar un canvi de parer és massa complicat. Això no treu que s’ha d’entendre l’oposició dels veïns de la zona de la Gonarda que temen l’impacte visual i acústic de la instal·lació i, malgrat que el ministeri ha insistit en què les ones no representen cap perill per a la salut, els veïns mantenen els seus dubtes.

I és que el consell de ministres va acordar ahir declarar com a Projecte d’Interès Nacional la construcció de l’estació transformadora i repartidora d’energia elèctrica a la zona de la Gonarda. Es tracta d’un projecte que s’arrossega des del 1991 i que consisteix en la construcció d’una ETR d’alta a mitja tensió, de 110kV a 20kV, amb la finalitat d’augmentar la capacitat de subministrament elèctric a les parròquies d’Ordino i la Massana.

L’acord signat l’any 1991 entre el Comú de la Massana i FEDA –amb el qual es van cedir els terrenys de la Gonarda a la parapública elèctrica– ja s’especificava que en la zona es construirien pilones d’alta tensió amb la previsió d’aixecar-hi una estació transformadora.

Un dels motius pels quals el Govern no accepta la demanda dels veïns de l’Aldosa (que reclamen un canvi d’ubicació de l’estació) és precisament l’acord del 1991. I és que el cost de distribució d’electricitat que implicaria el canvi d’ubicació podria suposar entrar en un procés judicial amb l’acord, i haver de compensar econòmicament la companyia elèctrica per la inversió que ja ha fet a la zona.

L’equipament és necessari per subministrar electricitat a les valls del nord, i el projecte estava previst abans que es fessin les construccions d’habitatges.