La UE reclama a Andorra canvis per a l’any que ve

Els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea van acordar ahir una llista grisa de 47 països que s’han compromès a modificar les seves legislacions nacionals en els propers mesos per adequar-les als estàndards europeus i internacionals. En aquesta llista es troba Andorra i altres països com Suïssa, Turquia, Hong Kong, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Vietnam, Jamaica o Armènia. No és una bona notícia per a Andorra, bàsicament perquè paral·lelament hi ha una negociació molt important sobre l’acord d’associació, tot i que l’Ecofin reconeix que el Principat complirà amb els seus compromisos l’any que ve i, per tant, deixarà de tenir la consideració de país que té pendent un compromís. És evident que aquest pas és vital perquè els negociadors europeus mostrin una bona predisposició davant les peticions andorranes, encara que siguin dos àmbits diferenciats. En el cas d’Andorra l’element què cal millorar són les exempcions i derogacions que preveien l’impost de societats i l’IRPF i altres aspectes per alinear-los amb els estàndars internacionals abans que acabi l’any 2018.

Va ser el ministre espanyol d’Economia, Luis de Guindos, qui ahir es va referir que «Andorra està a la llista grisa» i va fer una comparació: «És quelcom com estar a l’infern o al purgatori».

A Brussel·les l’expressió que s’usa per no dir paradís fiscal és la de «jurisdicció no cooperativa en matèria fiscal», encara que de nou ens trobem que la UE no vol veure el que passa dins de les seves fronteres i deixa fora de totes les llistes territoris com Gibraltar –el brexit no s’ha consumat. La Unió Europea tampoc no considera paradisos fiscals a cap estat membre, de manera que es deixen fora països amb fiscalitats molt agressives com Luxemburg, Holanda, Malta i Irlanda.