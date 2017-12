El tabac més barat però amb moderació

La delegació andorrana continua submergida negociant a Brussel·les el futur del tabac, un punt que és clau encara que la lògica porta a pensar en activitats alternatives que permetin la supervivència de l’agricultura.

Fins fa poc s’ha treballat amb un període transitori de 20 anys amb una revisió cada cinc que servís per constatar que Andorra compleix amb els compromisos, però el Govern ha variat l’estratègia i ara vol posar damunt la taula una proposta de 30 anys sense revisions.

Aquest canvi va acompanyat del compromís de mantenir sempre un diferencial del 30% amb el preu del tabac a Espanya. De fet es tracta d’una pràctica que s’està fent des de fa temps per desincentivar el contraban de tabac i no provocar el Govern de Madrid, molt sensible amb aquesta problemàtica.

El que veritablement ha de preocupar és l’activitat de certs grups organitzats a la frontera francesa que comencen a actuar de manera violenta, mentre que per part espanyola el contraban procedent d’Andorra tampoc ha de ser la màxima preocupació de les autoritats veïnes, tenint en compte la frontera amb Gibraltar, el tabac falsificat de la Xina o les mateixes fabriques clandestines que funcionen en territori espanyol.

A més, el tabac és un producte condemnat a un consum minoritari. És important que no es descontroli el contraban ja que, en definitiva, es tracta d’una problemàtica econòmica pel que deixen d’ingressar les arques públiques dels nostres veïns.

Andorra ha d’encarar la negociació amb la Unió Europea defensant els interessos del sector tabaquer i fent veure que encara té un pes important en l’economia, però alhora s’ha de ser realista i admetre que es tracta d’una resistència passatgera perquè s’han de buscar alternatives i diversificar l’activitat dels nostres pagesos.