Un índex de sinistralitat laboral preocupant

L’índex de sinistralitat laboral d’Andorra és major que el dels països veïns, segons va afirmar ahir el president del consell d’administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres. Concretament, va indicar que l’any passat es van produir fins a 1.886 accidents de treball, el que suposa que l’1,25% dels assalariats registrats a la CASS van estar de baixa per aquest motiu. Una vegada es posa sobre la taula una realitat que ja ha estat criticada altres vegades pels sindicats del país: la manca de mesures de prevenció de riscos laborals. De fet, Rascagneres també va insistir en aquesta necessitat per intentar disminuir els accidents.



Per contra, els empresaris han justificat en alguna ocasió el creixement d’accidents laborals per l’augment de treballadors. El cert és, però, que també s’ha legislat sobre la qüestió recentment i que les xifres segueixen sent preocupants.



La crítica, ja recorrent en altres ocasions, també s’estén a la manca de dades. Les estadístiques que disposa la CASS no expliquen perquè s’han produït els accidents laborals ni es coneix un estudi que analitzi què es pot fer per evitar-los en cada sector, posant més èmfasis en aquells que tenen més risc.



Durant la compareixença d’ahir, Rascagneres també va evidenciar que els treballadors autònoms agafen menys baixes mèdiques que els assalariats. Una realitat coneguda, ja que els empleats per compte propi sovint renuncies a aquesta condició perquè no es poden permetre perdre part del que ingressen.



Reduir els alts nivells de sinistralitat laboral ha de ser, sense dubte, un objectiu, ja que parlem, ni més ni menys, que de la seguretat dels treballadors. Actuar, però, sense conèixer on s’ha produït l’accident, en quines circumstàncies i de quina gravetat és complicat, alhora que ineficient.