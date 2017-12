Limitar l’horari de vendre alcohol de matinada

El Govern ha aprovat una modificació del decret de regulació dels horaris de tancament i obertura de bars i restaurants, i discoteques, pubs i sales de festes de tal manera que els dies que aquests locals puguin obrir fins a les cinc de la matinada o més tard deixin de servir begudes alcohòliques 30 minuts abans del tancament.

D’entrada, l’acord del consell de ministres no ha agradat gens als empresaris de la nit, que consideren que a banda de la facturació, la mesura originara problemes amb alguns clients que insisteixin en fer una última consumició.

Ha de quedar clar que el decret no té per objectiu reduir el consum d’alcohol per la nit, doncs hi ha moltes maneres d’aconseguir beguda, fins i tot de comprar-la abans que tanqui la barra com succeeix en altres llocs on també es deixa de servir copes 30 minuts abans del tancament dels locals.

El ministeri ha adoptat aquest decret –s’han mantingut converses amb els empresaris– per donar resposta a les queixes ciutadanes pels aldarulls que es produeixen a la nit de clients que han begut massa. S’intenta que la gent marxi dels locals de forma esglaonada i reduir d’aquesta manera els possibles incidents i, sobretot, es vol donar resposta als veïns del Pas de la Casa, on aquesta problemàtica es produeix amb massa freqüència. Les autoritats són conscients que no és una fórmula miraculosa que servirà per acabar amb tots els problemes, però sí que ajudarà a disminuir la conflictivitat.

És de suposar que s’ha tingut en compte les experiències en altres indrets i si han funcionat com es pretenia i, alhora, que l’efecte negatiu sobre els negocis sigui quasi nul, tenint en compte que són locals amb horaris d’obertura molt limitats.