El Govern defensa la seva proposta al sindicats

La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va donar ahir la cara per defensar el projecte de llei i defensar-se de les crítiques dels sindicats dels funcionaris. I ho va fer directament, sense embuts, des de dues vessants. Una primera atacant les actituds dels sindicats i una segona per defensar els canvis que contempla el projecte de llei de reforma de l’administració. Es tracta d’un tema delicat que requereix de molt tacte. D’una banda es tracta d’un col·lectiu amb molta força per protegir els seus drets i unes condicions que en alguns casos són vistes com a privilegis per la resta de ciutadans. Els funcionaris saben fer pinya quan cal, encara que des de l’executiva de DA ahir es va treure importància al fet que el projecte de llei arribi a tràmit parlamentari en el tram final de la legislatura, quan la majoria de partits començaran a actuar i a pronunciar-se en clau electoralista. Per això, la calculadora per comptar vots no recomana abordar una reforma tan ambiciosa a les portes d’una campanya electoral, encara que és just reconèixer que es tracta d’una modificació necessària per ordenar el funcionament d’aquest empleats de l’Administració.

Decarrega coneix perfectament les interioritats d’aquest col·lectiu. Ahir va assegurar que s’han fet concessions i s’han atés algunes demandes dels treballadors, alhora que va criticar els sindicats per haver «utilitzat» la comissió consultiva per «obstaculitzar» el tràmit parlamentari de la futura llei.

En condicions normals les intencions del ministeri haguessin rebut també crítiques sindicals però potser amb un major desig d’apropar les posicions. A les portes d’unes eleccions acostuma a haver-hi una major crispació política, a no ser que des de DA es consideri que no hi ha rivals.