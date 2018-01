Crítiques pels tres milions d’euros extres a l’AREB

Els grups de l’oposició es van posar les mans al cap ahir després de conèixer que el Govern ha destinat tres milions d’euros extres a l’AREB perquè l’organisme pugui fer front a «les despeses i els costos derivats de la situació contenciosa sobrevinguda» arran de «l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aquesta última)». La minoria del Consell General critica que l’Executiu no preveiés el cost dels advocats que han de defensar dits òrgans i que, per fer front a la despesa, s’hagi recorregut a diners de partides del pressupost de l’any passat. Especialment molestos es van mostrar els consellers d’UL-CC perquè més d’un milió d’euros prové de la partida destinada a l’heliport.



Segons el ministre Cinca, el Govern no podia preveure les demandes que s’interposarien contra l’AREB. Un fet que, tot i cert en el sentit que és impossible conèixer el nombre exacte de plets, es podia pressuposar que portaria cua. De fet, la quantitat destinada a aquest assumpte l’any passat era de només 275.000 euros, xifra que queda molt lluny dels tres milions que ara es demanen. A més, cal recordar que per aquest 2018 ja s’ha pressupostat un milió més, a banda dels tres esmentats, per al mateix assumpte. Cinca també es va excusar explicant que si finalment la justícia dona la raó a l’AREB, els costos processals seran menors i que aquesta dada no la podran saber fins que les demandes es resolguin. Però cal recordar que parlem de diners públics i que cal tenir cura del seu ús i explicar a la ciutadania en què es destinaran i perquè.



El més escandalós de tot plegat és que el despatx que s’encarrega dels plets està liderat per l’exdegà del Col·legi d’Advocats Francesc Badia i l’actual secretari general de DA, Esteve Vidal. L’oposició, però, va posar per davant la prudència i vol esperar a tenir més informació abans de posicionar-se.