Pocs agents de circulació als carrers d’Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella i els agents de circulació tenen visions diferents de la problemàtica d’aquest col·lectiu. Primer de tot cal destacar la feina d’aquests treballadors públics, sovint difícil per la imatge equivocada que es té per una part de la població, que els associa a les multes i a les grues, sense tenir en compte que moltes vegades assumeixen responsabilitats que no els hi pertoquen i que no tenen la mateix autoritat que la Policia ni estan preparats per fer front a situacions delictives i perilloses. La seva feina és molt visible i per això estan sotmesos a les crítiques i als elogis. Es tracta d’una feina amb molta pressió que té un desgast important amb el pas del temps.

La coincidència és que hi ha malestar. Els agents consideren que la reestructuració que ha impulsat la corporació no s’ha traduït en més agents al carrer, i des del comú es dona a entendre que hi ha poca predisposició a fer tasques a la via pública i que per això falten efectius per fer la feina original, com és la gestió del trànsit. Resulta sorprenent l’elevat nombre de baixes que hi ha en aquest cos, una xifra que segons el comú impossibilita destinar al carrer el nombre d’agents que fan falta per cobrir les necessitats de la parròquia.

El col·lectiu també denuncia que hi ha malestar laboral per l’actuació d’alguns comandaments. És evident que actualment el clima no és el més idoni. El nombre de baixes laborals denota que hi ha un problema important en aquest cos que no es nou i que s’arrossega de fa anys.

El que és segur que ambdues parts tenen part de culpa i part de raó i que la falta d’entesa acaba repercutint en el servei que reben els ciutadans i en deficiències en aquest. I sembla lògic que la feina dels agents és al carrer.