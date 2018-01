Gairebé la meitat de detencions són per conduir begut

El nombre de detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol segueix a l’alça. En concret, al llarg de l’any passat 319 persones van ser arrestades per cometre aquest delicte, el que representa gairebé la meitat de les detencions (45%). Malgrat que la xifra s’ha anat reduint des de principis del 2017 fins a finals, el nombre segueix sent important i gens menyspreable. El segon delicte més important pel que fa al nombre de detencions és el tràfic o consum d’estupefaents. En total, per aquest concepte es van detenir 105 persones el 2017, el que representa un 15% del total anual.



Dades que posen en evidència que el consum de drogues segueix sent un fet important al Principat, especialment quan s’agafa el cotxe sota els seus efectes. Cal seguir conscienciant a la població de la perillositat que això representa, no només per un mateix, sinó també per les vides alienes a qui pot afectar.



El recull de xifres també evidencia que el perfil del delinqüent és un home, resident d’entre 19 i 29 anys. És també rellevant aquesta informació, més enllà del sexe predominant, pel fet que els joves continuen sent els que acumulen més delictes. Encara que sigui un tòpic, cal plantejar-nos, doncs, que potser és necessari una major educació viària o, fins i tot, més informació a les aules sobre les drogues. També els docents haurien de tenir més eines per ajudar als joves que detectin que tenen drogoaddicció.



Més enllà d’aquest punt que cal seguir d’aprop, no rebaixa tampoc la preocupació pel que fa als casos de violència de gènere. En total, l’any passat es van arrestar 41 persones per aquest delicte, el que representa el 6,4% del global de detencions. Un altre indici clar que la pedagogia a les escoles és cada vegada més necessària i que no es pot abaixar la guàrdia ni un moment en cap tipus d’assetjament per raó de gènere.