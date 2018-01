Superada la crisi toca seguir treballant dur

Aquests dies s’ha parlat molt de l’ocupació durant els darrers mesos i del bon moment que travessa el sector de l’hoteleria. S’ha de deixar enrere la imatge de destí barat i de preus de low cost per començar a reivindicar l’oferta hotelera i la seva qualitat. El 2017 ha estat l’any de la recuperació i també de l’increment de les tarifes perquè, s’ha de recordar, s’han oferts nits per 25 euros en establiments de quatre estrelles, un preu que difícilment dona per cobrir les despeses que suposa obrir una habitació als hostes. Els hotels van facturar un 12% més l’any passat que el 2016 i, a més, van arribar a l’ocupació rècord dels últims set anys, amb una mitjana del 56,82% al llarg dels 12 mesos, un 3,47% més alta que el 2016. No obstant això, el creixement entre el 2015 i el 2016 va ser major, del 6,67% però, al contrari del que podria semblar, això reflecteix un bon comportament del sector, ja que els preus han crescut entre un 7% i un 8%.

Andorra necessita reivindicar-se. Es torna a veure turistes russos i de mercats més llunyans que, lògicament, fan estades més llargues que els de proximitat, com és el francès i sobretot l’espanyol. A final de la temporada caldrà fer balanç i analitzar com ha repercutit el trencament de Grandvalira, una marca consolidada, encara que l’oferta d’esquí continua sent la mateixa. Precisament Grandvalira ha confirmat el bon flux de visitants a les seves pistes durant les primeres jornades d’aquest any.

El país torna a somriure perquè es veuen turistes i per tant l’economia ho nota. Tots els indicadors relacionats amb els visitant han reflectit xifres positives, un escenari que s’ha de traduir en una millora que arribi a les famílies i consolidi el mercat laboral. Durant la crisi s’ha treballar dur, ara toca continuar en la mateixa línia .