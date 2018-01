Aquest ha de ser l’any de la millora laboral i empresarial

Totes les dades relacionades amb l’ocupació laboral són positives i això és una bona notícia per a tothom. Tant les xifres d’inscrits al Servei d’Ocupació com la comparativa d’assalariats a la CASS donen balanços positius i mostren un escenari que els experts anomenen com atur tècnic, ja que l’atur zero no és possible.

Arribar a aquesta situació no ha estat fàcil i ha suposat molts sacrificis que no es poden oblidar: treballadors sense feina, amb sous baixos i ocupació precària, famílies que han marxat del país, empreses que han tancat. La crisi s’ha cobrat moltes víctimes i la situació tampoc és la mateixa que abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i segurament no ho serà mai més.

La crisi s’ha superat gràcies a l’esforç de molta gent encara que d’altres han vist la tempesta perfecta per aprofitar-se de les necessitats de molta gent. Andorra ha de continuar sent un país d’oportunitats, de benestar i de seguretat laboral, per tant queda encara un gran recorregut per fer. El president de la CEA, Xavier Altimir, va afirmar aquest estiu passat que si les empreses van bé i guanyen diners els sous haurien de pujar al mateix nivell que abans de la crisi.

El mercat, sempre tan dur amb l’excusa dels beneficis, està aconsellant el mateix. Hi ha serioses dificultats per trobar mà d’obra –no només de professionals qualificats– perquè els sous són poc atractius per convèncer treballadors perquè prenguin la decisió de venir a viure a Andorra.

La dada més actualitzada la va donar ahir el ministre Cinca: el Servei d’Ocupació ha acabat l’any 2017 amb 300 persones inscrites, la millor xifra registrada en els últims nou anys. Ara toca consolidar i millorar les condicions. Repartir la riquesa, que la millora arribi a tothom.