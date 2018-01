Millor l’entesa per solucionar el conflicte d’Urgències

El conflicte que s’ha obert al Servei d’Urgències ha estat com obrir les finestres i destapar una situació que s’arrossega de fa temps, per molt que des del Govern s’insisteixi en recordar que és un mal moment per al servei perquè estem en la pitjor època de l’any, quan més se satura per culpa dels accidents d’esquí i de la grip. Bé, no es tracta de culpar a l’hivern perquè es reconèixer la falta de previsió. Tenir 18 metges per a un servei que necessita 30 professionals es haver arriscat massa i haver provocat el malestar dels professionals, que fan moltes més hores de les aconsellables.

Tanmateix, s’ha de destacar que des de la direcció del CASS s’ha evitat el xoc frontal amb els seus treballadors i s’ha reconegut que gran part de les queixes estan motivades. El director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet, va donar ahir la cara en nom de l’hospital per anunciar la incorporació immediata de 10 metges a Urgències i admetre que no hi ha un bon ambient de treball. El SASS ha promogut la creació d’un equip de treball de metges i infermeres per buscar fórmules per millorar el servei i analitzar el malestar amb el cap de servei, el doctor Gómez, que Martínez Benazet atribueix a la pressió i la tensió que hi ha actualment.

Dins de tot aquest entramat s’ha de fer menció a la falta total de col·laboració dels metges d’urgències amb els mitjans de comunicació, tot i que gràcies a altaveus com nosaltres les seves queixes s’han vist amplificades i han aplegat la comprensió de gran part de la societat andorrana. Qui se suposa que actua com a portaveu no només no atén les trucades si no que a més, de forma sectària, selecciona a qui fa arribar el que erroniàment s’anomena comunicat, discriminant a la resta de mitjans de comunicació.