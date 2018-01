Enduriment de les sancions per no netejar les miccions de gos

Les accions per mantenir la via pública neta que està impulsant la cònsol major de la capital segueixen endurint-se. Després d’anunciar que els propietaris de gossos havien de ruixar amb aigua les miccions dels animals per reduir l’impacte que tenen sobre el mobiliari urbà i que, en cas que no ho fessin, serien sancionats, ara Marsol anuncia una major restricció: aquells que no portin una ampolla per ruixar els pixats seran multats, encara que no hagin estat enxampats in frangati sense netejar. L’enduriment es deu, segons Marsol, al fet que és molt difícil agafar algú just en el moment en què el gos fa el pipí, però es pot comprovar fàcilment si una persona porta l’ampolla.



La mesura, que de moment només s’està implantant a Andorra la Vella, ha generat des del seu anunci múltiples opinions, tant entre els propietaris de cans com entre la resta de ciutadans. Reaccions que ja van tenir lloc en el passat quan es va implementar l’obligatorietat de recollir els excrements i de dur sempre a sobre bosses de plàstics amb aquest objectiu. Avui dia, aquesta mesura està tan assimilada per tots que el que ens crida l’atenció no és que els propietaris recullin els excrements, sinó que hi hagi gent que encara no ho fa. El més probable és que amb les ampolles passi el mateix i que comerciants i polítics s’inventin eines que facin més fàcil complir amb la mesura. En el cas de les bosses, per exemple, ja s’han inventat cadenes per a gossos que tenen un lloc per guardar-les, o fins i tot es poden trobar en moltes de les brosses que hi ha pel carrer de forma gratuïta. Aquestes idees són importants per ajudar a la població amb el compliment de la llei per mantenir les vies netes. Per això, cal que els diners que es recullin de les sancions es destinin en aquest sentit, així com en espais habilitats per als animals. Si la mesura funciona, és més que probable que les altres parròquies no triguin a implementar-la.