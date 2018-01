Els «abusos» amb les baixes laborals

El president de la CEA, Xavier Altimir, considera que hi ha usuaris que «abusen» de la sanitat i que aquest és el principal origen del gran dèficit del sistema. En concret, afirma que hi ha persones que recorren a diversos professionals mèdics per aconseguir una baixa laboral. Una qüestió que demana que es reguli per l’impacte que té també a les empreses. Aquesta problemàtica s’ha apuntat també des d’altres col·lectius en altres ocasions com ara els representants dels assalariats de la CASS.



El metge de referència ha de servir, entre d’altres coses, per posar ordre i evitar que els usuaris visitin professionals de forma indiscriminada fins aconseguir el certificat mèdic que necessiten. Amb tot, aquesta figura no acaba d’arribar, malgrat que s’ha anunciat diverses vegades i que s’ha repetit que la seva implementació es durà a terme de forma imminent.



En aquest sentit, el portaveu de la patronal insisteix que primer cal posar-se a treballar per ordenar aquests aspectes, abans d’apujar les cotitzacions i que aquest no és un bon moment perquè ni empreses ni treballadors paguin més. Altimir no s’atreveix a dir quina altra solució hi ha, però recorda que l’atractiu del país és la baixa fiscalitat i deixa clar que Andorra perdria competitivitat amb la mesura proposada per la CASS.



En tot cas, segons Altimir, la CEA i el Govern no es reuneixen des de l’estiu per tractar aquesta qüestió. És evident que per mantenir la sostenibilitat del sistema sanitari caldran accions i que aquestes afectaran directament a empleats i empresaris, per la qual cosa és important explicar bé la situació del sistema i quines solucions es plantegen, per tal que els actors implicats també puguin donar el seu punt de vista o, com a mínim, preparar-se. El Govern també hauria de detallar calendaris i aclarir quines de les propostes de la CASS es tiraran endavant per tranquil·litar a tots els actors.