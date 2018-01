Una composició no paritària que va passar inadvertida

La reorganització del grup mixt ha esquitxat el Consell d’Europa, ja que els canvis dels titulars que viatgen al Consell d’Europa que es van aprovar la setmana passada hauran de tornar a passar pel Consell General, ja que no respecten les normes de paritat marcades per l’organisme. Fins ara, Judith Pallarés (Ld’A) era membre titular, però amb els canvis aprovats dijous passat va passar a ser suplent i la va substituir Víctor Naudi (grup mixt). Així, actualment els dos titulars són Naudi i Carles Jordana, de manera que no hi ha cap membre titular que sigui dona. Els membres suplents, per contra, són dues dones: Patrícia Riberaygua i Pallarés.

En el fons els canvi té poca incidència perquè tant titulars com suplents poden participar en les sessions del Consell d’Europa, però és important guardar les formes i en aquest cas la delegació andorrana no ho fa. La solució és tan senzilla com fer que Riberaygua passi de suplent a titular.

No queda més que admetre l’error, i apuntar cap a Sindicatura que és qui hauria d’haver-se adonat de les normes que imperen a Estrasburg i haver advertit als grups parlamentaris. No es pot parlar de ridícul però es podia haver evitat les crítiques d’alguns diputats de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que han sol·licitat la impugnació de les credencials de la delegació d’Andorra davant la Cambra per «no complir les regles d’igualtat».

Reduir-ho tot a l’estrès i les presses a causa del conflicte que s’ha viscut al grup mixt és fer un reduccionisme poc convincent i, cal insistir, es troba a faltar l’advertiment de la Sindicatura que no va saber veure aquest conflicte amb el Consell d’Europa que, ara sí, obligarà a actuar amb pressa per modificar la composició.