El contraban de tabac, motiu de discòrdia amb França?

Cal tenir una mica de memòria per recordar el mal moment que van travessar les relacions amb Espanya per culpa del contraban de tabac i que va culminar amb la denominada operació Muntanya que va significar el control de la franja fronterera per un enorme contingent de Guàrdies Civils, i que va obligar al Govern d’Andorra a tipificar el delicte de contraban de tabac i a vigilar aquesta activitat, fins a aquells moments tolerada i ben vista per part de la població.

El que passa ara amb França és tot un misteri. La informació més objectiva és l’existència d’un informe del Ministeri d’Interior gal que apunta que part dels guanys que s’obtenen del contraban de tabac es destinen a finançar l’islamisme més radical. L’informe de la diputada Samantha Cazebonne posa en entredit els resultats de la cooperació entre les dues policies i duanes, i dubta del compromís d’Andorra per evitar el contraban de tabac. El ministre d’Interior, Xavier Espot, respon que l’informe no és oficial, i que les operacions comunes han donat bons resultats. El que ningú pot negar és que hi ha un creixent malestar a França que el cap de Govern, Toni Martí, està intentant apaivagar i ha hagut de viatjar a París dos cops en poc dies.

Sobta el tractament que se li està donant a aquest tema per part del Govern, amb filtració inclosa avant-trobada amb el ministre d’Acció i Comptes Públics de França, Gérald Darmanin. El motiu de la reunió, segons la versió oficial, va ser per tractar aspectes de la cooperació en la lluita contra el contraban. Sobta la filtració prèvia per abonar la tesi del breu comunicat oficial i, a diferència del que és habitual, no es va donar l’oportunitat de contactar telefònicament amb algun membre de la delegació andorrana. Temps al temps.