L’energia sostenible és l’aposta per un país millor

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va presentar ahir el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Es tracta d’un text cabdal per a la futura gestió de l’energia a Andorra, tenint en compte que el model actual no és sostenible per la dependència excessiva de l’estranger i, especialment, perquè s’ha de tendir cap a fórmules que tinguin en compte el respecte del medi ambient, que per a un país com Andorra és fonamental.

Andorra té un gran avantatge en aquest camp, com és que les dimensions del país facilita la implantació d’un nou model. És imprescindible, però, la visió que es tingui des del ministeri i per això és important que es tingui molt clar que s’ha de facilitar l’autoconsum i fugir d’invents estrambòtics i penalitzadors com l’anomenat impost al sol.

Calvó ha remarcat que es tracta de fer un pas decidit en el canvi de model energètic per fer que el país sigui menys dependent energèticament de l’exterior i més sostenible. La filosofia del projecte de llei destaca pel creixement econòmic que sorgirà al voltant de les energies renovables; la informació i la protecció de l’usuari; la sostenibilitat ambiental i la sobirania energètica.

La sostenibilitat energètica s’entén com l’equilibri entre tres dimensions principals: la seguretat energètica, la sostenibilitat ambiental i l’equitat social.

En l’últim apartat s’ha de subratllar la voluntat de la ministre de protegir l’usuari, principalment aquells que es trobi en una situació de vulnerabilitat de manera que no es pugui tallar la llum a aquestes persones fins que Afers Socials no faci un informe.

El projecte de llei fa bona pinta, és una bona aposta pel futur i per deixar a les noves generacions un país com cal.