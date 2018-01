El canvi climàtic que ens canviarà la vida a tots

Només des de la més gran de la ignorància es pot negar el canvi climàtic i els efectes que està tenint en el Planeta. Ignorància que sovint es pot traduir en interessos econòmics d’aquells que veuen un horitzó tan proper que no saben valorar la importància que té tenir cura del Planeta que ens permet viure. El Pirineu també notarà el canvi climàtic, que no representa només canviar la roba d’hivern per la d’estiu, si no que els seus efectes incidiran en l’economia, en el comportament dels animals, la floració i els nostres hàbits. Estem davant un enorme repte i de moment només s’han fet petites passes, molt simbòliques. Contaminar té un preu que pagarem tots mentre les grans potències compren als països pobres les seves quotes per contaminar amb les emissions de CO2. Tota una barbaritat legal al servei dels poderosos.

Les glaceres han desaparegut al Pirineu. Amb el canvi climàtic trobem la gestió de l’aigua: un previsible augment de la temperatura reduiria la quantitat de neu que s’acumula i que amb el desgel alimenta els rius. També posaria en risc l’economia local, ja que menys aigua implicaria també menys recursos per a la creació de neu artificial. La temporada es reduirà i per tant Andorra tindrà menys turistes a l’hivern. A Andorra el 50% de les àrees d’esquí produeix neu artificial.

L’escalfament posarà en risc de supervivència les estacions d’esquí situades per sota dels 2.000 metres d’altitud. Pal-Arinsal, amb cotes de neu de 1.900 metres, tindrà més dificultats que Arcalís –amb una cota mínima de 2.100– o Grandvalira –amb cotes de 2.150 i 2.450 metres.

Dimecres se celebra a Andorra un congrés per analitzar mesures que permetin l’adaptació a les noves condicions climatològiques, un tema prou important.