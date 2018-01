El perill de normalitzar unes xifres esgarrifoses

La Policia va detenir la setmana passada 17 persones, quatre de les quals van ser detingudes per maltractament en l’àmbit domèstic. Una de les detencions va ser la d’una parella que es van agredir mútuament. Cada setmana hi ha diverses intervencions relacionades amb la violència de gènere que obliguen la Policia a intervenir. Comencem a visualitzar com a normalitat aquests balanços policials –per cert amb delictes gens detallats on tots s’hi barreja sense tenir en compte els graus– que ens descriuen que al llarg d’una setmana es repeteixen episodis de violència a les dones, sense cap treva.

Per això la pregunta és òbvia: És normal en un país com Andorra que hagin tantes denúncies per maltractaments o és que realment hi ha arrelada un problemàtica difícil d’eradicar? Tractament diferent mereixen els casos d’assetjament sexual a la feina, al carrer, la desigualtat d’oportunitats tant a nivell educatiu com laboral, els missatges ofensius públics que puguin sortir en publicitat o als mitjans de comunicació, ja que no són controlats i no hi ha dades.

A banda de l’eina policial, Andorra té desplegades diverses formes d’ajut a les víctimes de la violència, tant pel que fa a facilitar la denúncia com a l’ajuda necessària per afrontar la nova situació un cop trencat el vincle amb el maltractador.

L’any passat 107 dones van ser ateses per nous casos de violència de gènere. el doble que al 2016. Des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat relacionen l’increment de dones ateses amb una detecció més eficient dels casos i no amb un augment de la violència. Sis de cada 10 dones no denuncia les agressions, una xifra massa elevada.

Per les dades setmanals de la Policia, tot apunta que la tendència serà la mateixa.