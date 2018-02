Intensificar la inseguretat dels eventuals no és una opció

L’enfoc que tots –Govern, mitjans de comunicació i també sindicats– estem donant a la reforma de la funció pública pot quedar, en alguns moments, lluny de la realitat dels col·lectius de treballadors que es veuran fortament afectats pels canvis legislatius proposats. El canvi de triennis a quinquennis ens ha mantingut a tots ocupats discutint sobre si realment la modificació comportaria una pèrdua del valor adquisitiu dels funcionaris o si, del contrari, a través dels complements defensats per Descarrega el sou dels més brillants fins i tot podria veure’s incrementat.



Diversos treballadors consultats per aquest rotatiu, però, afirmen que la seva màxima preocupació no són pas els quinquennis, sinó modificacions que tindran una traducció directe en el seu dia a dia. Per exemple, posen sobre la taula els seus dubtes sobre el canvi de la denominació de funcionaris a treballadors públics o, en el cas dels eventuals, de treballador públic interí.



Els treballadors eventuals, el contrari d’algunes declaracions que els darrers dies han sonat sobre els privilegis dels funcionaris, es troben en una situació d’inestabilitat laboral que els preocupa. Amb els canvis proposats per Descarrega, el neguit s’incrementa, ja que els eventuals deixaran d’estar regits pel codi de relacions laborals i passaran a dependre de la llei de la funció pública, el que provocarà, entre d’altres coses, que tinguin exclusivitat laboral. És a dir, treballadors que no tenen una feina fixa assegurada no podran treballar en altres sectors tot i no saber si l’any vinent podran seguir en el mateix lloc de feina.



Sobre la figura de l’eventual ja s’ha parlat moltes vegades i el Govern ha assegurat per activa i per passiva que volia reduir el nombre de treballadors que tenen aquest contracte. De moment, però, no sembla que les condicions d’aquests empleats hagin de millorar. Més aviat el contrari.