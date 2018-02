Els sindicats, en peu de guerra contra el Govern

Els sindicats del país estan decidits a defensar els seus drets, encara que això suposi anar contra el Govern. La reforma de la funció pública no és l’única línia de foc que tenen oberta. Ahir també van decidir instar a la fiscalia a investigar les adjudicacions directes que el cap de Govern, Toni Martí, ha fet a una empresa amb la qual té vincles familiars. Una decisió que no s’ha atrevit a fer ni a denunciar públicament amb anterioritat cap partit polític de l’oposició. Únicament el PS va entrar una demanda d’informació la setmana passada i ahir només SDP es va atrevir a acusar el líder demòcrata de cometre diversos delictes relacionats amb l’ús dels diners públics. Tots van defensar que no és feina seva portar les possibles irregularitats a la justícia, i només els progressistes van deixar clar que sí que tenen obligació de fer-ho públic per responsabilitat política.



Sigui com sigui, és clar que el Govern té bona part dels treballadors del país enfadats amb la seva gestió. Un enuig difícil de rebaixar si no retira la llei de la funció pública i s’asseu a parlar també del codi de relacions laborals, ara a tràmit parlamentari. La marxa enrere per part de l’Executiu, però, no sembla tampoc una opció, ja que diversos ministres han repetit aquests dies que seguiran endavant. Retirar-la, a més, requeriria una justificació de Martí, que va posar al capdavant del ministeri a Descarrega a mitja legislatura per encapçalar precisament aquesta reforma.



El nou text legislatiu que ha de regular el funcionariat està desgastant el Govern davant d’uns sindicats que semblen disposats a tirar endavant fins al final. Encarar una reforma d’aquestes característiques a finals de legislatura i sense el suport de l’oposició pot tenir un gran cost electoral per DA.