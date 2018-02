La pataleta de DA per ‘filtracions’ que no agraden

Els consellers ganerals de DA a la Comissió Legislativa d’Interior van celebrar ahir una sorprenent roda de premsa per mostrar públicament l’enuig pel que van anomenar filtració del correu del fiscal general, Alfons Alberca, relatiu a la regulació de les escoltes telefòniques.

Els consellers demòcrates es referien d’aquesta manera a la publicació en aquest rotatiu de la resposta del fiscal a la presidenta de la comissió, Sofia Garrallà, on li comenta a través d’un correu electrònic dues alternatives al text adjunt únicament pel que fa a l’article 87 del Codi de procediment penal que és el que regula les escoltes telefòniques. En el missatge opina quina de les dues propostes alternatives és, des del seu parer, la més adequada. Òbviament el document té un valor informatiu que des de la nostra redacció es va valorar i és l’oposició qui s’ha encarregat posteriorment d’aprofundir en la crítica a la participació del fiscal general en la feina legislativa, encara que sigui únicament per donar l’opinió.

DA ha demostrat que té la pell molt fina i ha demanat empar al síndic general. No és possible en aquest espai enumerar les presumptes filtracions a mitjans afins d’informacions que afavoreixen DA o les institucions on governa en afers molt delicats. En política s’han de guardar les formes, i estem convençuts que les aportacions des de la judicatura no són vinculants. DA té tot el dret de queixar-se i de demanar l’empar del síndic general, i EL PERIÒDIC com a mitjà independent té l’obligació de fer arribar als lectors la informació que és d’interès.

I també s’ha de reconèixer que Garrallà va fer arribar el correu elèctrònic a tots els membres de la comissió legislativa i, per tant, no va tenir cap ànim d’amagar les consideracions del fiscal.