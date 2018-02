L’obsessió de França per condicionar el preu del tabac

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va sorprendre ahir amb unes manifestacions amb les quals reconeixia que la proposta francesa sobre el preu del tabac a Andorra està a la taula de negociació de la Unió Europea. Fins ara l’Executiu havia estat reticent a donar detalls sobre les exigències de l’Elisi malgrat que les visites llampecs del cap de Govern a París donaven a entendre que s’estava coent quelcom.

Fonts del Govern van matisar posteriorment que aquesta part de la negociació no es planteja com a moneda de canvi per poder disposar d’un període de transició de 30 anys fins que el tabac entri en unió duanera, encara que tot fa deduir que possiblement s’intenti consensuar alguna fórmula que asseguri que el diferencial de preu no sigui un element que alimenti el contraban de tabac.

Sí hi ha una cosa clara, i és que França està molt preocupada pel pas de tabac il·legal per la frontera i per això ha fet arribar a Brussel·les aquesta inquietud. Cal recordar que hi ha una proposta del sector tabaquer que fixa que el diferencial de preu s’ha de mantenir en un 35% respecte Espanya, i que quan el preu s’incrementa al país del sud, quasi automàticament ho fa a Andorra per fer menys atractiu el contraban de tabac.

Es tracta d’un tema delicat perquè Andorra ha de defensar la sobirania fiscal i per tant no pot cedir a un increment fiscal dictat des de fora. Fonts del Govern han volgut deixar clar que el preu del tabac no condicionarà la transitòria de 30 anys i que s’ha mostrat a l’Executiu de Macron un ferm compromís de lluitar contra el contraban.

Tanmateix és cridaner que França hagi optat per traslladar la seva proposta al terreny de la UE. I és que París està obsessionat amb què els països del seu entorn ajustin els preus en funció dels seus.