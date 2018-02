La cimera que donarà ales a l’aeroport de la Seu

No és una gran xifra però és una xifra a tenir en compte. Aquest hivern està prevista l’arribada de 10.000 esquiadors suecs, 2.500 que passaran per l’aeroport d’Alguaire i la resta per Barcelona. Es tracta d’un perfil de turista d’elevat poder adquisitiu i d’estada llarga, per tant, del turista que tant agrada en tots els destins.

El ministeri està precisament centrant esforços en aquells mercats emissors que no tenen Andorra entre els seus destins preferits i per tant hi ha molta feina per fer i molts beneficis a aprofitar.

A banda de francesos, russos o alemanys, el que vol potenciar ara el Ministeri de Turisme són les relacions amb la Xina. Segons va informar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, actualment el mercat xinés és un dels més buscats, perquè quan van a un lloc, s’hi «gasten molts diners». Per aquest motiu, part de les actuacions previstes es basaran en establir més contactes amb touroperadors de la Xina. Els seus viatgers són cobejats pel seu potencial de despesa. Mentre un britànic gasta de mitjana 911 euros en la seva visita a Espanya, un provinent del país asiàtic desemborsa 2.593 euros. Els encanten les compres; ja sigui d’articles de moda accessibles a Europa a preus molt per sota dels del seu país o de souvenirs i regals per a familiars i amics.

I no cal anar tan lluny. Més a prop hi ha tot un mercat europeu a convèncer, i disposar d’un mitja de transport ràpid és essencial. Sembla que ara Madrid comença a veure l’aeroport de la Seu-Andorra amb més atenció. La Cimera Iberoamericana que Andorra acollirà el 2020 ha obert els ulls i segurament en pocs temps es farà el que en molts anys no ha estat possible: que aterrin vols comercials amb normalitat.