El metge de referència és una peça clau de la reforma

La figura del metge de referència començarà a ser una realitat aquest estiu. Aquesta és la previsió amb la que treballa el Ministeri de Salut i suposarà el primer gran canvi del que ha de ser la reforma sanitària que l’Executiu vol aplicar abans que acabi la legislatura.

Encara que algunes veus crítiques assenyalen que en la pràctica el metge de capçalera suposa acabar amb la lliure elecció del metge, no és menys cert que la majoria de pacients tenen un metge de confiança –metge de família– que coneix la història mèdica dels seus pacients. Aquest ha de ser el procés normal i habitual que ha de servir per racionalitzar l’escala de l’atenció mèdica i alhora evitar alguns abusos que s’han pogut detectar i que, a banda de suposar un increment de la despesa sanitària, és contraproduent per al mateix pacient.

El nou model és senzill; els pacients tindran un metge de capçalera –que podran triar– i aquest derivarà posteriorment els malalts a l’especialista. A la vegada, qui vulgui optar directament per aquesta via tindrà una penalització a través del copagament.

Fa més de deu anys que es parla del metge de referència. L’últim cop que es va donar una data va ser la tardor de l’any passat. Ara, segons apunta el ministre Alvarez, ens anem a l’estiu vinent.

Cal recalcar que la sanitat pública és necessària i que necessita recursos per mantenir una bona qualitat. Sempre s’ha dit que no es pot estalviar en salut i que un bon sistema sanitari és un dels pilars fonamentals de qualsevol estat del benestar. Andorra ha gaudit d’un bon model que necessita atenció permanent perquè no es repeteixen episodis com l’actual al Servei d’Urgències, sempre amb l’objectiu d’una reforma que racionalitzi sense retalls per als pacients.