L’alberg d’Andorra la Vella que deixa de ser un alberg

L’antic alberg de la Comella, que va tancar fa un any, es troba en fase de concessió perquè mans privades s’ocupin ara d’explotar aquesta instal·lació que havia de donar servei a visitants que busquen una alternativa econòmica als allotjaments tradicionals.

La remodelació va costar als ciutadans de la parròquia 3,5 milions d’euros, una xifra molt elevada que difícilment es recuperarà de la futura concessionària, per molts anys que sigui el termini de cessió. El Comú d’Andorra la Vella va argumentar que l’alberg estava fent la competència als negocis privats –hotels– i que no tenia gaire sentit que continués obert. Es tracta d’un argument molt poc sòlid pensar que els joves amb motxilla tindran recursos suficients per fer una llarga estada en un hotel del país o dinar de restaurant cada dia.

Són dos conceptes de turisme que no es trepitgen, ben diferents i destinats a clients que res tenen a veure. A Catalunya la totalitat dels albergs estan gestionats pel Govern català i ningú ha tingut la idea de tancar-los al·legant competència deslleial.

Ara ho agafarà un empresari privat amb l’objectiu de donar un servei i, evidentment, guanyar diners, de manera que l’equipament perdrà la seva utilitat de servei públic com a alberg.

El Comú d’Andorra la Vella té dues ofertes per donar en concessió les instal·lacions de l’alberg de la Comella. Una seria per obrir un col·legi britànic privat, mentre que la segona opció convertiria l’espai comunal en una mena de centre d’esplai on es farien activitats per a nens, entre d’altres. Diner públic invertit que no servirà per donar un servei a la canalla del país o a gent que ens visita amb poc pressupost però amb moltes ganes de conèixer i de gaudir d’Andorra.