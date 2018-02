«Les bicis elèctriques ja atreuen gent jove»

De la passió de Gustavo Luis Prodoprigora (Argentina, 1970) per la natura i l’esport, va néixer Anem Elèctric, botiga especialitzada en bicicletes elèctriques, instal·lada a Sant Julià. Després de veure molt món, va saber veure les possibilitats de futur del mercat de la mobilitat sostenible. Es va endinsar en el negoci el 2012 i l’any següent va ser el primer a exposar a Andorra la Vella alguns exemplars. «Tothom em mirava estrany», recorda Prodoprigora.

–Com ha evolucionat el mercat de la mobilitat sostenible a Andorra en els últims anys?

–El creixement és increïble. Cada vegada hi ha més gent conscienciada. A més, és molt versatil. Al principi, les bicis elèctriques només les comprava la gent gran o amb problemes de sobrepès. Ara, les compra gent jove i esportista. Ara que la bona salut i alimentació estan de moda, això cualla molt. Aquest sector està en auge. En part,per les polítiques europees que fomenten el consum de mitjans de transport ecològics.

–Aquest auge es tradueix en més vendes a la seva botiga?

–Sí, des que vaig començar, el 2012, les vendes han augmentat en un 100% cada any. És a dir, duplico la facturació any rere any.

–Des que va exposar els productes el 2013 per primer cop fins ara, ha crescut la competència?

–Totes les grans marques ja tenen una secció elèctrica. El 2013, a la fira d’Alemanya, de cada deu bicicletes, cinc eren elèctriques. Ara, a l’Eurobike del mateix país, ja són set de cada deu. D’aquí a quatre anys, totes seran elèctriques. Les de tracció a sang es relativitzaran molt.

–No hi ha la percepció que amb una bicicleta elèctrica no s’exercita suficient?

–Exercites molt. És més, pots gestionar el que exercites. El que permet és que una persona de 20 anys pugui anar amb una de molta més edat i fer la mateixa ruta junts esforçant-se el mateix.

–Desapareixerà la bicicleta tradicional?

–És el mitjà de transport més acceptat universalment. No desapareixerà perquè no competeix amb l’elèctrica. Són conceptes diferents. L’elèctrica captivarà gent que no és excessivament esportista i que el motiva molt l’assistència elèctrica. Tot i això, també atreu esportistes perquè en comptes de baixar i pujar un cim només un cop, ho poden fer tres cops seguits.

–Quants models ofereix?

–Tenim uns 200 models de sis marques diferents. La més popular és la francesa Moustache, una de les més sofisticades.

–Quin és el perfil de client?

–Home i dona d’entre 40 i 65 anys.

–Algun projecte de futur?

–M’agradaria apuntar al mercat femení i muntar una botiga de bicicletes elèctriques per a dones, que tingui en compte conceptes ergonòmics. Els seients serien diferents, els quadres també...