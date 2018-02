Els mestres criden als pares a demanar explicacions al Govern

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) va cridar ahir a les famílies, a través d’un comunicat, a donar suport a la vaga de funcionaris que tindrà lloc a partir de dilluns i com a mínim fins el 19 de març. Tot i que no s’espera que el dilluns ja es faci vaga, ja que els sindicats s’han compromès a avisar amb una antelació de 48 hores, el cert és que durant aquest període hi haurà aturades intermitents per mostrar el descontentament dels treballadors de l’administració amb la proposta de llei de la ministra Descarrega. El comunicat explica que la intenció, tot i mostrar el seu desacord amb la llei, és oferir els serveis mínims que es pactin, especialment per aquells alumnes que tinguin més dependència o dificultats, però que no faran classes ja que això «aniria en contra dels objectius de la nostra protesta».



Els representants sindicals dels mestres tenen clara, per tant, la seva postura i agraeixen el suport que han rebut fins ara per part de l’associació de pares i mares. La crida, però, no es queda aquí. En la mesura que sigui possible, demanen a les famílies que no portin els alumnes a l’escola els dies de vaga, el que pot suposar per a molts pares un mal de cap. Vistes les conseqüències que això pot suposar, els mestres els animen a demanar explicacions al Govern sobre «com han desenvolupat el procés de negociació que ens ha dut fins aquesta greu situació».



Queda clar, doncs, que les últimes propostes que el Govern ha posat sobre la taula no han calmat els ànims dels treballadors públics i que els sindicats estan decidits a explicar a la ciutadania que l’aturada té una raó de ser. Dilluns serà el propi cap de Govern, acompanyat de la ministra, qui liderarà la reunió amb els sindicats. Caldrà mà esquerra per reconduir una situació que cada cop està més encesa.