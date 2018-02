Cal donar resposta a la falta de personal del cos de Bombers

L’Associació de Bombers (ABA) es queixa de les males condicions en què han de treballar. Segons afirmen, la roba d’intervenció no es renova i el manteniment no és l’adequat. Tot plegat, alerten, pot comportar que els serveis no sempre es puguin fer amb la celeritat que requereixen. En aquest sentit, també demanen més camions escala, ja que consideren que n’hi hauria d’haver un a cada caserna i ara només en tenen dos. Però el més important, remarquen, és disposar de més efectius. Per tot plegat, el president de l’ABA és clar: «treballem amb els serveis mínims que dona el Govern als ciutadans».



Els bombers no són l’únic cos que darrerament ha posat sobre la taula les mancances laborals amb les quals es troben cada dia. Els duaners van explicar a aquest rotatiu fa poques setmanes que treballen en males condicions, no només per la falta de personal, sinó també pel mal estat en què es troben les instal·lacions.



Les dues associacions es queixen que el Govern no està escoltant les seves peticions. És inadmissible que els responsables del país no tinguin en compte les necessitats que tenen cossos de seguretat tan importants com aquests, que en un moment donat poden salvar la vida dels ciutadans del país.



En part, les reivindicacions han sortit a la llum gràcies a la lluita que els funcionaris estan duent a terme contra el que ells consideren que és una mala llei de la Funció Pública.



Demà inicia el període en què els sindicats van avisar que farien vaga, malgrat que l’inici de la setmana no es veurà afectat per l’aturada. De fet, els empleats avisaran amb 48 hores d’antel·lació els dies que es reivindiquin per tal de facilitar l’organització de les famílies. Les reunions entre els funcionaris i el Govern per la vaga han de servir també per apropar distàncies i escoltar les mancances que tenen els diferents col·lectius.