Els canvis de rumb d’una vaga que no es materialitza

Fa setmanes que els mitjans de comunicació omplim pàgines i informatius parlant d’una vaga que tenia com a data d’inici ahir i que havia de tenir lloc dies esporàdics fins, com a mínim, el 19 de març. El cert és, però, que a dia d’avui encara no s’han pactat els serveis mínims, que hi ha diversitat d’opinions dins dels col·lectius afectats i que aquesta primera setmana de convocatòria, l’aturada ja queda pràcticament descartada. I és que els sindicats es van comprometre a avisar amb 48 hores d’antelació els dies de vaga i a més, ahir van acordar amb el Govern començar a negociar dijous les darreres propostes de l’Executiu per rebaixar la tensió. O almenys així ho va comunicar ahir el Govern a través d’un comunicat en el qual deixaven molt clar que l’oferiment de seure a parlar només implicava determinades qüestions i que en cap cas afectarien a la filosofia del text.



Pel que sembla, doncs, la proposta de l’Executiu per reunir novament als sindicats no mourà gaires peces de l’engranatge i, si els representants dels treballadors es mantenen forts, el xoc de trens seguirà. De moment, però, ja hi ha una qüestió en la qual surt victoriós el Govern de Toni Martí: ara per ara la vaga no es materialitza i els sindicats van perdent credibilitat.



El mateix comunicat de Govern exposa que les modificacions que es puguin fer al text es podrien entrar mitjançant esmenes del grup parlamentari demòcrata o bé a través dels reglaments que es desplegaran a posteriori. D’aquesta manera, els terminis que l’Executiu ha anunciat i reanunciat no es desviarien gaire i la llei podria estar aprovada abans de finalitzar la legislatura, complint així amb una de les reformes cabdals del mandat. Tot plegat, deixen clar, són propostes que posen sobre la taula sense demanar que ningú renunciï al seu dret de vaga.