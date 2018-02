L’hospitalitat és la millor promoció per al turisme

El proper Congrés Mundial de Turisme de neu i muntanya se celebrarà amb el títol Configurant el futur de l’hospitalitat en destinacions de muntanya. L’esdeveniment, que té una periodicitat biennal i cada edició s’organitza en una parròquia diferent, celebra enguany el vintè aniversari.

La trobada reunirà un ampli ventall de professionals del sector turístic, des dels responsables de la gestió d’una destinació turística de muntanya fins als empresaris del sector dels allotjaments. Els principals temes que es tractaran són el reposicionament dels allotjaments turístics; els reptes de l’hospitalitat; l’impacte de les noves plataformes de serveis turístics; la intel·ligència artificial o la formació; i la capacitació com a elements clau per assolir l’èxit d’una destinació.

L’hospitalitat pot definir-se com la recepció i el tracte amistós a estranys, el que significa servir als visitants amb cortesia i calidesa. Són molt importants els comentaris de les persones que s’allotgen en els establiments i la forma com es respon a les seves necessitats i requeriments especials. S’ha d’incidir en el tracte en el comerç i en la restauració, però també el comportament dels ciutadans. A Andorra hi ha una consciència col·lectiva de la importància que té el turisme que no evita algunes actituds que sovint es poden detectar al carrer, com la impaciència dels conductors davant un vehicle amb matrícula estrangera. Encara que la veritable hospitalitat s’ha de constatar en el tracte que es dona als visitants i en aquest punt cal una simbiosi entre empresaris i treballadors per aconseguir un bon clima que contagi als clients.

I no es pot obviar la professionalitat i la preparació de tots aquells que intervenen en aquest camp, així com el domini d’idiomes per poder atendre correctament als turistes. El congrés donarà l’oportunitat d’aprofundir en aquest tema.