Una reforma amb un peculiar concurs d’adjudicació

El peculiar pec de bases que el Comú d’Andorra la Vella ha imposat per a la reforma de l’avinguda Meritxell pot acabar convertint-se en un problema per a la mateixa corporació. L’obertura dels plecs es va fer dijous i només tres empreses s’han presentat al concurs. Com que les obres estan dividides i s’han d’adjudicar a quatre empreses que no poden ser les mateixes, ara mateix hi ha un tram que no ha suscitat l’interès de cap constructora. És estrany que l’obra pública, tan cobejada, quedi en aquest cas sense pretendent. Des de l’Associació de Contractistes d’Andorra (Acoda) s’assenyala directament a les condicions que ha dissenyat el comú de la capital: empreses que treballin fins a les deu del vespre cada dia de la setmana, amb festius inclosos i durant quatre mesos; sancions d’entre 7.000 i 14.000 euros en cas de retard, i el 33% del cost de l’obra serà finançat per la constructora, que ho recuperarà el 2019. A més es considera que el preu fixat per la corporació està per sota del cost real i que s’entra tant al detall que hi ha materials que només són subministrats per un proveïdor a Espanya, que ja s’ha afanyat a apujar els preus.

Moltes incògnites al voltant d’un projecte important per a la parròquia. No es tracta de posar en dubte la voluntat de l’equip de govern d’evitar un sobrecost i d’ajustar al màxim el preu que anirà a càrrec de la corporació, encara que s’ha de veure si realment el sistema pel qual s’ha optat resulta més beneficiós que el tradicional. Quatre empreses treballant en trams en una mateixa obra, encara que de moment només són tres les que opten a ser adjudicatàries de tres dels lots. És significativa aquest vacant però pel bé dels ciutadans s’ha d’esperar que al final tot funcioni segons les previsions.