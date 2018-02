La conquesta del sol a través de l’energia verda

El Pla sectorial d’infraestructures energètiques preveu la reserva de sòl de tres espais del país per desenvolupar-hi parcs solars i generar energia fotavoltaica. Es tracta d’uns terrenys al Forn de Canillo, de 274.358 m2, uns a Envalira (al Maià), de 534.967 m2, i finalment uns a la Rabassa, de 600.609 m2. Tot plegat, implica la reserva de gairebé 1,5 quilòmetres quadrats de terrenys. Dins del pla i de les 19 infraestructures previstes d’aquí al 2030 per triplicar la producció d’energia pròpia, també està prevista la construcció d’una central de pretractament de biomassa, que s’ubicarà a la Rabassa i que ocuparà 9.069 m2.

Tot el que es comença a treballar des d’ara ens ho trobarem d’aquí uns anys quan s’hagin imposat les energies renovables. Per tant, Andorra s’ha de preparar per aquesta revolució energètica.

L’any passat Europa va instal·lar 8,61 gigawatts (GW) nous, un 28% més que en l’exercici anterior, però a Espanya (el país del sol) tot just es van sumar 135 megawatts (MW), un 1,56% de la xifra total (un 2,23% si es tenen en compte només els estats membres de la UE). Alemanya, amb moltes menys hores de sol, va instal·lar 12 vegades més. L’objectiu de la Unió Europea és que el 2020 el 20% de l’energia procedeixi de fonts renovables i elevar aquest percentatge fins almenys el 27% el 2030.

Andorra no gaudeix de tantes hores de sol com Espanya però sí de les suficients com per igualar la mateixa aposta que la UE. Andorra importa el 83% de l’energia, el repte és que l’any 2030 n’importi un 67%; és a dir, un 16% menys, mentre que la producció nacional d’energia solar fotovoltaica serà del 17% l’any 2030, segons el Pla sectorial d’infraestructures energètiques. S’ha de ser molt ambiciós en aquest camp.