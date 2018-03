Dues interpretacions per a una mateixa reunió

La plataforma de sindicats dels funcionaris sembla bastant desorientada mentre que el Govern té molt clar quina és l’estratègia que ha de seguir davant l’amenaça d’una vaga.

Òbviament l’Executiu demòcrata no vol de cap de les maneres una aturada del treballadors públics que, pel que fa a l’àmbit de l’ensenyament, podria fer molt de mal a banda de provocar un desgast evident. A mesura que avancen els dies hi ha l’esperança que la presumpta fortalesa sindical es vagi debilitant, d’una banda perquè de moment no hi ha cap conquesta que presentar als funcionaris i, d’altra, perquè sembla bastant clar l’existència de diferents sensibilitats dins de la plataforma que dificulten l’execució de les accions més contundents.

De moment passaran dues setmanes aquest dilluns i les dues parts s’han emplaçat per a una altra trobada. De la reunió d’ahir és impossible extreure una conclusió ja que cada interlocutor fa una interpretació diferent. Mentre que els sindicats consideren que les postures estan molt allunyades, des del Govern s’explica que s’han arribat a alguns acords com el fet que funcionaris i treballadors públics tindran els mateixos drets; que hi hagi representació dels sindicats en els comitès que deriven de la llei o que el termini de desplegament dels reglaments sigui de sis mesos en lloc de 12,

Al contrari del que afirmen els representants dels treballadors el Govern no s’ha referit mai a una reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. Insistir en aquest punt serà un error perquè es transmetre un missatge que els funcionaris volen arrencar concessions per millorar unes condicions que, per a una part important dels treballadors del sector privat, són considerades com a privilegis.