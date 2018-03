Els eterns problemes del SAAS

El mal clima laboral que recau sobre el SAAS va centrar ahir, una vegada més, el debat del Consell General. Els liberals van demanar al Govern que inclogués al pressupost una partida per fer una auditoria del servei sanitari. DA, però, va fer valer la seva majoria per tombar la proposta argumentant que ara és un mal moment per fer l’auditoria perquè el SAAS està en plena remodelació i per tant els resultats podrien estar «distorsionats».



El que fins ara està clar és que la situació del SAAS no millora, per molt que la reforma sanitària s’estigui implementant. Les queixes dels usuaris són evidents i, el que encara és pitjor, també dels treballadors que en diverses ocasions han fet públic el seu malestar amb la direcció, pel que és evident la necessitat de fer una radiografia de la situació del servei.



Tot plegat encara es complica més quan fem ús de l’hemeroteca. I no pas de fa gaire temps. El juny de l’any passat, durant el debat monogràfic de sanitat impulsat pel grup liberal, DA ja va rebutjar la proposta de fer una auditoria a l’hospital i un estudi del clima laboral del centre. En el mateix moment, els demòcrates també van aturar la proposta del PS de regularitzar els salaris i els complements retributius del SAAS, així com a donar més informació a la Fiscalia sobre les irregularitats detectades a la parapública.



Queda clar, doncs, que la problemàtica no és nova i que amb el temps va a pitjor. Les darreres males notícies van venir dels treballadors del servei d’urgències i van acabar amb la destitució del cap del servei. Tenint en compte la importància i la repercussió que té sobre la ciutadania el servei sanitari–tant treballadors com usuaris–, és cada vegada més difícil defensar que no cal una auditoria per detectar clarament els problemes i posar-hi remei.