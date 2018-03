Les mesures pel lloguer que no convencen als cònsols

El Govern manté la intenció de tirar endavant les mesures per afavorir els pisos de lloguer que el ministre Espot va anunciar en la darrera sessió del Consell General. La primera reacció dels cònsols poc favorable no desanima l’Executiu el qual, segons va indicar ahir el ministre portaveu Jordi Cinca, creu que la posició que han manifestat els màxim mandataris dels comuns s’emmarca en l’àmbit d’una primera trobada genèrica i enunciativa.

D’aquests paraules es desprèn que l’Executiu està convençut que pot acabar convencent els cònsols de la bondat de les mesures que han de servir per acabar amb les dificultats actuals per trobar un pis de lloguer amb un preu raonable.

Els cònsols van rebutjar dues de les propostes: la rebaixa de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en la compra-venda d’habitatge i la reducció de la cessió obligatòria en promocions per al lloguer.

Des de les corporacions locals s’apunta com una solució la regulació dels pisos turístics il·legals, una mesura que és molt dèbil davant d’una situació realment preocupant i que requereix d’accions contundents. La manca d’habitatge de lloguer té unes conseqüències econòmiques que perjudiquen empreses i treballadors i que encareixen el cost de la vida en una Andorra que ja és prou cara.

Des de l’AGIA, però, es fa un altre lectura i s’apunta que l’increment dels preus dels lloguers ha estat moderat i que els abusos que s’han detectat són casos excepcionals. No és aquesta la impressió que hi ha al carrer i realment la falta d’oferta fa que s’estigui disposat a pagar més,

S’ha d’incidir en l’elevat nombre de pisos buits que dificulten una estabilitat dels preus. Per tant està clar que són necessàries mesures ràpides i no està bé fer servir la possible por dels propietaris per diluir les propostes.