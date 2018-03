Dotar de més mitjans els cossos de seguretat

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, juntament amb el director del Cos de Bombers, Joan Carles Recasens, va indicar ahir que no falten efectius, tot i deixar molt clar que tampoc es poden permetre baixes. És a dir que, segons ells, actualment la plantilla de bombers té un nombre «òptim» d’afectius. Amb tot, i amb previsió d’un futur a curt/mitjà termini, els dos dirigents van anunciar que s’obrirà un concurs per cobrir entre cinc i set places l’any vinent, quan preveuen que hi hagi vacants per jubilacions. També és cert, però, que el ministre va reconèixer que «si tinguéssim més efectius aniríem més folgats», sense deixar d’afegir que tot i això «la xifra és adequada».

A més, també van anunciar que aquest anys es farà un concurs d’idees per dur a terme una ampliació de les cotxeres que tindrà capacitat per a sis camions. Una instal·lació que es calcula que cobrirà les necessitats durant 15 o 20 anys més.

D’aquesta manera, doncs, es mantindrà un servei òptim per garantir la seguretat del país. A més, les noves incorporacions tant de personal com de material donen resposta a algunes de les queixes que es van reivindicar des del sindicat de professionals del sector.

És important que des del ministeri ja s’hagi previst el nombre d’efectius que faran falta quan alguns dels membres del cos actual es jubilin perquè no passi com en altres sectors, com és el duaner, en què les queixes han anat augmentant en el temps per la manca de personal. Anunciar per avançat que un cos de seguretat tan important com el de bombers comptarà amb un relleu regeneracional és tranquil·litzador. Amb tot, cal no abaixar la guàrdia perquè, si ve Espot i Recasens opinen que no falten efectius, també reconeixen que «no ens podem permetre reduir la plantilla».