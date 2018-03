L’aeroport de la Seu i el problema del mal temps

U na seixantena de persones van saber ahir que se sent agafant un avió des de la Seu d’Urgell. L’aeroport va estrenar ahir els vols de Marsella, Palma i Madrid amb un 80% de l’ocupació. L’objectiu és que al final d’aquesta prova pilot que durarà fins l’1 d’abril s’arribi al 60% d’ocupació. Les primeres dades donen esperança per arribar-hi, malgrat que la falta del sistema de GPS pot fer canviar la tendència. Aquests primers vols que connecten l’aeroport d’Andorrala Seu són una bona oportunitat per veure el potencial de la infraestructura que, quan pugui funcionar a ple rendiment, obrirà, sense dubte, una porta econòmica al país. Comerços, hotels i pistes d’esquí seran els principals beneficiats d’una connexió ràpida i directe amb el país dels Pirineus.

Perquè la iniciativa no es quedi en un simple intent, però, cal tenir present que falta un element indispensable: el sistema GPS que ha de facilitar tant l’enlairament com l’aterratge en situacions meteorològiques adverses. I disposar d’aquesta instal· lació no depèn de la bona voluntat de les operadores –com Regina, que és la que ha impulsat els primers vols–, ni tampoc d’Andorra ni de la Generalitat de Catalunya, que finalment és qui té la competència. La decisió depèn únicament del govern espanyol, del qual s’espera resposta des de fa molt de temps.

L’exemple, de fet, no es va fer esperar. El primer dia, en el darrer vol, ja van sortir complicacions per aterrar i l’avió provinent de Madrid va acabar a Girona. Els pilots van al· legar que no hi havia prou visibilitat com per aterrar amb seguretat. És doncs, necessari seguir insistint al govern de Mariano Rajoy per aconseguir una instal·lació plenament necessària perquè l’aeroport d’Andorra-la Seu funcioni de forma regular i no puntualment per la bona voluntat d’una companyia i patint per si finalment el teu destí acabant sent la Seu o Girona.