Els neguits per les obres de l’avinguda Meritxell

Els maldecaps per les obres que s’han de dur a terme a l’avinguda Meritxell han començat abans d’hora. A falta d’un mes perquè comencin els treballs, oposició, constructors i comerciants estan crispats amb el Comú d’Andorra la Vella per la gestió del projecte. El sobrecost de les obres i els ajustats terminis –la cònsol vol que el 3 d’agost estigui tot enllestit– ha generat desconfiança per part de tots els implicats. Els més damnificats, però, seran els comerços de la zona que es veuran rodejats de pols i soroll en ple estiu. Perquè de fet, encara que els treballs finalitzin el 3 d’agost tal com té previst Marsol, el cert és que el bon temps de juny i sobretot juliol ja aporta força afluència turística al país.

Per tot plegat, els botiguers afectats lamenten que des de la corporació comunal ningú els hagi preguntat quina era la millor època per fer les obres. Una recriminació que s’uneix a la dels constructors, després que Marsol afirmés que l’augment del cost de les obres es deu al fet que el sector s’hagi recuperat després de la crisi i que hagi pujat els preus. Pels constructors el problema és del comú per no haver fet una bona planificació ni del temps ni de les despeses.



Tot plegat, un exemple més que aquest projecte no s’està explicant com cal i a qui cal, ni tampoc s’està preguntant als professionals de cada sector implicat. Perquè en el fons tots entenen que les obres seran bones tant pel comerç com pels propis constructors, però per això cal explicar bé els objectius i no tirar-se retrets. Com ve diuen a vegades, rectificar és de savis i potser reconèixer que els terminis són ajustats o que les sancions per dia de retard són realment elevades ajudaria a tranquil·litzar els ànims. També donaria un cop de mà als comerços tenir més informació i que es comptés també amb la seva opinió.