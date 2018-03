Una vaga que no afavoreix la imatge dels funcionaris

Els sindicats de la funció pública han decidit finalment convocar dues jornades consecutives de vaga. Les dates escollides són dijous i divendres d’aquesta setmana, dos dies que no ajuden a canviar la imatge que molta gent té dels funcionaris, ja que cauen just entre la festivitat per la Constitució i el cap de setmana. Malgrat que reivindicar els nostres drets és legítim i necessari, és probable que molta gent faci la lectura fàcil i critiqui les dates triades. Tampoc ajuda a la imatge dels funcionaris la insistència en demanar una jornada setmanal de 35 hores. Cal recordar, també, que el Govern els va proposar una jornada compacta i, tot i així, la petició de reduir la jornada setmanal segueix en peu. Una petició que pels treballadors del sector privat pot sembla inversemblant, per molt que els funcionaris demanin el seu suport i comprensió.



Després de diverses setmanes amb l’amenaça de la vaga sobre la taula, i amb motius més que suficients per fer una aturada amb arguments sòlids, aquests dos factors poden anar en detriment de la imatge que dona la lluita dels treballadors públics. Més enllà dels quinquennis, les hores de treball i si les vacances escolars estan incloses o no en la llei, hi ha altres mesures que sí que poden provocar un detriment important de la funció pública, com ara la situació dels eventuals o el que pot suposar passar de funcionari a treballador públic.



En tot cas, caldrà veure quin seguiment té la convocatòria dels representants dels funcionaris i quins efectes tindrà en el dia rutinari dels ciutadans, tenint en compte que encara no estan fixats els serveis mínims. Cal destacar que no tots els treballadors decidiran si exerceixen o no el seu dret a vaga amb la mateixa llibertat. Els eventuals temen que secundar l’aturada els comporti perdre la feina i, per això, es pensaran dues vegades si els val la pena no anar a treballar ni dijous ni divendres.