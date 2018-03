França afluixa l’accelerador en el tema del tabac

El ministre d’Acció i Comptes francès, Gérald Darmanin, va tractar ahir a Andorra diferents aspectes al voltant de la cooperació bilateral en la lluita contra el contraban. Darmanin va signar amb el ministre de Finances, Jordi Cinca, una carta d’intencions que s’emmarca en l’acord de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera que ambdós països van signar el 2014 i que entra en vigor l’1 d’abril.

El ministre gal va deixar clar ahir que la fiscalitat resideix en la sobirania d’Andorra i que el diferencial de preus no és prioritari si hi ha un bon control de les màfies del contraban de tabac.

Malgrat el bon clima que es va escenificar ahir, la realitat és que el contraban és un tema que el país veí vol que Andorra abordi de forma estricta. A Tolosa el mercat paral·lel de venda de tabac suposa el 35%, una xifra molt elevada que està aixecant protestes constants dels estanquers francesos.

Darmanin va preferir no aprofundir en la negociació per a un acord d’associació amb la Unió Europea i va negar qualsevol vincle, tot i que és de domini públic que l’Elisi va traslladar a Brussel·les la seva preocupació per aquest tema.

El ministre de Macron es va pronunciar en la mateixa línea que dies abans ho va fer l’ambaixadora Jocelyn Caballero en unes manifestacions a aquest rotatiu en les quals va considerar que cal endurir els controls a la frontera amb França.

La trobada d’ahir va estar marcada per un clima de cordialitat. Andorra he de defensar la seva sobirania i alhora ha de complir com a bon veí, sobretot perquè si no s’atura l’activitat de les xarxes organitzades a la frontera la paciència del govern francès pot acabar. Consta que ja existeix una forta cooperació policial i que s’està actuant amb èxit contra aquests grups encara que no transcendeixi.