Un centre per reinserir menors amb problemes d’addiccions

L’antiga residència Solà d’Enclar acollirà el primer centre de tractament de joves amb addiccions i problemes de conducta greus. D’aquesta manera el Ministeri d’Afers Socials dona resposta a la demanda de l’associació Fills d’Andorra, formada per famílies amb fills amb problemes de convivència i addiccions. Fins ara, les persones que necessiten tractament per desintoxicar-se s’han de desplaçar a Catalunya, on hi ha unitats especialitzades, però ara podran optar per l’ingrés a Andorra.

Josep Delgado, com a president de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació de la CASS, i Xavier Espot, titular del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, van formalitzar ahir l’acord d’arrendament de l’edifici de l’antiga residència del Solà d’Enclar. El Govern pagarà 50.000 euros anuals al fons de la CASS per tal que aquesta instal·lació, de prop de 2.100 metres quadrats, es converteixi en Centre de Rehabilitació i Reeducació Intensiva, per a menors amb problemes de conducta o d’addicció, i invertirà prop d’un milió d’euros per habilitar l’edifici.

Pot semblar una gran quantitat, però la societat andorrana no pot girar el cap a una problemàtica que existeix i que no només afecta els menors, si no a les seves famílies.

Encara que el consum zero de drogues seria l’escenari ideal, des d’una òptica realista s’han de posar els mecanismes per donar esperança a aquestes persones. Lògicament la prevenció és la primera eina a utilitzar i el centre s’erigeix com un dels darrers recursos per aconseguir que els menors superin unes addiccions que poden fer-li molt mal en el seu desenvolupament com a persona. La inversió no s’ha de veure en la quantitats d’euros que s’hi destinen si no en els servei tan important que oferirà el centre.