Les protestes que dificulten arribar a Andorra

El denominat Comitè de Defensa de la República de l’Alt Urgell va programar ahir una marxa lenta de vehicles des de la Seu d’Urgell en direcció a Oliana, per la N-260 i la C-14. L’acció es va desenvolupar entre les sis de la tarda i les vuit del vespre. La marxa va ser convocada en resposta a la detenció del president del Govern català, Carles Puigdemont, a Alemanya, i amb la voluntat de provocar cues i retencions des d’Andorra en direcció sud. Els darrers esdeveniments al territori veí dibuixen un escenari molt difícil que des d’Andorra es contempla amb molta preocupació.

Durant la tarda d’ahir es va generar molta confusió arran d’alguns missatges que avisaven d’un tall de la carretera que dona accés a Andorra, circumstància que va ser desmentida pel CDR de l’Alt Urgell.

Però a Andorra qualsevol possibilitat d’incomunicació o bloqueig per carretera a la Seu d’Urgell provoca una reacció immediata en la població, a banda dels greus inconvenients que genera en els visitants que vulguin tornar a casa.

La situació d’enorme complexitat que es viu a Catalunya i la proximitat de la Setmana Santa fan témer accions a la comarca veïna destinades a cridar l’atenció encara que des d’un punt de vista estratègic molt poc eficaces.

De fet cada vegada que s’ha fet un tall de carretera a la Seu d’Urgell el que s’ha generat és l’emprenyamenta de la població andorrana que se sent damnificada per determinades actuacions, així com per molts treballadors transfronterers que han hagut de perdre un dia de feina per no haver pogut arribar als seus llocs de treball. L’objectiu de qualsevol protesta és fer d’altaveu dels fets que es denuncien, captar simpaties i adeptes a la causa, i no el contrari. I Catalunya té molta simpatia a Andorra, on majoritariàment hi ha un clar suport popular i solidaritat.