Un centre urbà pensat per al passeig i les compres

« Està tot a punt per començar una gran obra». Aquestes van ser ahir les paraules de la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, per anunciar l’inici dels treballs d’un dels projectes més ambiciosos i també difícils, com és la remodelació de l’avinguda Meritxell i la reconversió d’una part en carrer exclusiu per a vianants. El 3 d’abril es començarà pel tram comprès entre el carrer de la Unió i Bisbe Príncep Iglesias, i si tot es fa segons el que s’ha programat les obres finalitzaran a principis d’agost.

Seran quatre mesos intensos durant els quals serà necessària molta paciència i resignació. D’una banda les restriccions afectaran de forma important el trànsit, i d’altra banda els comerciants patiran els treballs de forma directa i amb tota probabilitat ho notaran en la recaptació d’aquests mesos. Tot fa pensar que el sobrecost i les dificultats de les empreses farà que no es torni a fer servir el model d’adjudicació, encara que la cònsol el va justificar ahir, segons va indicar, per evitar tenir molts mesos l’avinguda en obres.

Es tracta d’una reconversió obligada tot i les reticències de gran part dels comerciants. Les grans urbs tenen zones de vianants per a un shopping tranquil lluny dels tubs d’escapament dels cotxes. A Andorra, Escaldes-Engordany i més concretament l’avinguda Carlemany s’està imposant des del punt de vista comercial gràcies a la valentia de tirar endavant el veto als vehicles. Només cal mirar com era fa una dècada.

Les molèsties que patiran ara veïns i comerciants és un petit sacrifici que serà recompensat amb un centre urbà dissenyat per a les persones. És incompatible treballar en un pla de compres, promocionar el shopping, fomentar el transport urbà, i alhora deixar que el cotxe s’imposi en un centre urbà que ha de ser pensat per al passeig i les compres.