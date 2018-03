La delicada situació del Servei de Circulació d’Escaldes

La situació que viu el Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany no és nova i és segur que si s’haguessin adoptat mesures molt abans no s’hagués arribat a la situació actual en la qual 13 agents del departament han presentat una querella contra la cap del servei i l’oficial. Que 13 dels 48 agents del servei donin un pas valent d’anar a la Batllia no sembla fruit d’una emprenyamenta puntual o d’unes divergències personals, sinó més bé d’una situació que s’ha anat enquistant.

De fet, el mes de novembre passat els responsables comunals i els dos consellers de la minoria a l’oposició es van reunir per tractar precisament del mal ambient existent al Servei de Circulació i en aquell moment ja es va posar sobre la taula la possibilitat de contractar una persona externa. L’episodi en què una agent va ser traslladada a Urgències per un atac d’ansietat durant una reunió amb els caps és un dels fets que esgrimeixen els denunciants.

Per molt que des del comú es vulgui transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança cap els responsables del departament, la situació no té gens de normalitat des del moment en què s’adopta una decisió tan extrema com és denunciar a la Batllia coaccions i amenaces als treballadors. En tota aquesta polèmica s’ha notat a faltar una explicació més detallada de la corporació explicant la contractació d’una persona de confiança i com es preveu afrontar la situació.

Els agents tenen un contacte directe amb la població, la seva feina és essencial i també l’ànim per començar una jornada de feina complicada amb tota la conflictivitat que suposa estar al carrer i gestionar el trànsit.

Els agents no son un cos policial però estan acostumats a un sistema jeràrquic i a la pressió. Com diu la cònsol, treballen 24 hores i la seva feina és indispensable.