Andorra la Vella no és París ni Madrid, però és capital

Li ha faltat temps a la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, per aprofitar el suport que acaba de rebre el Consell d’Europa a la seva demanda perquè es reconegui la capitalitat de la seva parròquia, que en un llenguatge més planer es tradueix en una major aportació econòmica per part de l’Estat.

Mentre el cap de Govern, Toni Martí, proclamava a Estrasburg la victòria al Constitucional en la reforma de les transferències comunals, el Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa instava a què Andorra la Vella sigui dotada d’un estatus especial per la seva condició de capital, donant conformitat a la recomanació 219 del congrés sobre l’estatuts de les ciutats capitals. Preguntat per la qüestió, el Martí, va destacar que la capital no és ni Madrid ni París, però té el seu estatus perquè ja rep més diners que la resta i cal tenir en compte que al seu costat hi ha una altra parròquia, Escaldes-Engordany, que té una població similar a la d’Andorra la Vella.

Marsol va deixar clar dijous que no comparteix aquesta opinió i defensa més recursos a través del pressupost del Govern i de les mateixes transferències que, tenint en compte la sentència del Tribunal Constitucional, el Govern està obligat a reformar perquè s’ajusti a la legalitat.

És evident que les diferències entre Andorra la Vella i Madrid o París són enormes i que no es pot instaurar una capitalitat imitant el model d’altres països més grans, encara que la cònsol ho té complicat perquè Martí ha deixat ben clar que no és favorable a aquest reconeixement, com ha quedat plasmat en la llei de transferències als comuns.

Encara que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany comparteixen problemàtiques i tenen unes condicions molt similars, de capital només n’hi ha una.